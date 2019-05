Se discute sobre cómo evitar el absentismo en la Cámara de Diputados

Desde abril, los diputados checos presentan con mucho más detalle sus justificantes cuando se ausentan de la Cámara de Diputados, hasta tal punto que en algunos casos ya no existen ausencias injustificadas, según se desprende de los datos del Departamento Organizativo de la Cámara.

Esto se debe a un reciente endurecimiento de las normas, ya que en este momento un diputado que en un mismo mes falte dos días sin justificar perderá la mitad de su sueldo.

No obstante, el presidente de la Cámara de Diputados, Radek Vondráček, señaló que la medida no es suficiente, pues por el momento se acepta casi cualquier tipo de justificación. Para el presidente de la Cámara debería quedar bien definido qué razones se aceptan y cuáles no.