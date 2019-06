Se celebra en Chequia el Día del Padre

En varios lugares de la República Checa se organizan este domingo actividades con motivo del Día del Padre, que en algunos países se conmemora el tercer domingo de junio, mientras que en otros el 19 de marzo. En varias ciudades de Chequia la Liga de Padres Abiertos, organiza desde 2006 con este motivo un festival denominado Tátafest.

La Liga, como organización masculina, impulsa una mayor participación de los padres en el cuidado por sus hijos y propagar la paternidad activa. Lukáš Talpa, de la mencionada organización, indica que las experiencias del extranjero confirman que la participación activa de los padres en la educación de sus hijos incrementa la posibilidad de una vida sana y feliz de los niños.

Tienen mejores notas en la escuela y no llegan a tener problemas con entablar nuevas amistades y más tarde relaciones amorosas. Lo fundamental es que esos niños no sufren en su mayoría problemas psíquicos y no les atrae el alcohol ni las drogas.