Resuelto el misterio del grafiti en el Puente de Carlos

El ciudadano checo Miroslav Černý confesó haber eliminado anónimamente el grafiti en el Puente de Carlos pintado por dos turistas extranjeros a mediados de julio. Así lo informó el servidor Seznam Zprávy este jueves después de hablar con el culpable.

Černý dijo que se ganaba la vida quitando graffitis y que utilizó un método suave para removerlo. Negó que quisiera depreciar el trabajo de los restauradores o aprovechar el hecho para promover su trabajo.

Los restauradores planeaban remover el grafiti gradualmente. Según informaciones más recientes de la Administración Técnica de Carreteras, no obstante, la eliminación no profesional del grafiti no ha causado daños en la pared y el pilar del puente está en buen estado.