Repaso a la filmografía de Věra Chytilová en Madrid

La Filmoteca Española en colaboración con el Centro Checo de Madrid hará un repaso de la trayectoria de la directora de vanguardia checa Věra Chytilová.

Věra Chytilová perteneció a la llamada Nueva Ola del cine checo, un movimiento que presentaba obras que rompían los clichés y eran atrevidas para su tiempo. Precisamente por esta visión rompedora sufrió la censura del gobierno comunista.

La filmografía de esta distinguida directora se proyectará en el Cine Doré de Madrid durante todo el mes de marzo, donde se podrán ver películas como Las Margaritas o The very late afternoon of a Faun.