Primeros dos pacientes de Brno reciben moderno reemplazo cardíaco

Dos pacientes con insuficiencia cardíaca recibieron un nuevo tipo de reemplazo cardíaco en el Centro de Cirugía Cardiovascular y Trasplante de Brno. El dispositivo apoya o sustituye por completo la función del ventrículo izquierdo, que bombea sangre a través de la aorta hacia todo el cuerpo.

La ‘bomba cardíaca’ no tiene cojinetes y funciona a base de un campo magnético, entonces no es necesario mantenerla y su funcionalidad no está limitada por el tiempo, como dijo el director del Centro de Cirugía Cardiovascular y Trasplante de Brno, Petr Němec. Para los pacientes es una mejora significativa en la calidad de vida.