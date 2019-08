Políticos no llegan a ningún acuerdo sobre el ministro de Cultura

El primer ministro Andrej Babiš y el líder del Partido Socialdemócrata Jan Hamáček no llegaron a acuerdo alguno en lo referente al nombramiento de Michal Šmarda como nuevo ministro de Cultura.

Hamáček reiteró que los socialdemócratas mantienen lo dicho desde el principio, esto quiere decir que no cambiarán a su candidato a la cartera de Cultura y que se debe respetar la Constitución de la República.

Después de volver de vacaciones Babiš cambió su postura inicial y ahora igual que el presidente Miloš Zeman sostiene que los socialdemócratas deberían nominar a otra persona.

El socialdemócrata Hamáček sostuvo que Zeman actúa fuera de la Carta Magna, porque no debe condicionar a los ministros del Gobierno. El político repitió que en caso de que no se respeten la Constitución y los acuerdos de coalición los socialdemócratas no seguirán en el Gabinete.