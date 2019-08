La película animada "Hija" de Daria Kashcheeva ha sido preseleccionada para el Oscar estudianti 2019.

Competirá contra el cortometraje de animación alemán Love Me, Fear Me y la producción francesa The Ostrich Politic.

"Hija" recuerda un momento de la infancia cuando una niña trata de compartir con su padre su experiencia con un pájaro herido. Un momento de malentendido y un abrazo perdido arroja una larga sombra.

Los ganadores del Oscar serán anunciados en Los Ángeles el 17 de octubre.