Ministro de Salud convoca a una reunión por el nuevo coronavirus

El ministro de Salud, Adam Vojtěch, convocó para este jueves a una reunión de la Comisión Epidemiológica General, a fin de debatir los eventuales peligros que podría representar para la República Checa el coronavirus de Wuhan.

Vojtěch dijo a los periodistas este lunes que Chequia no planifica por el momento la adopción de nuevas medidas de precaución. Acotó a la vez que le inquieta la situación en Italia donde el nuevo coronavirus fue la causa de la muerte de tres personas y donde registraban este domingo a más de 150 personas infectadas. El ministro no excluyó la adopción de medidas más severas de seguridad en Chequia en caso de que Italia no logre detener la proliferación de la enfermedad.

Hasta el presente no hay información alguna de que el coronavirus de Wuhan llegara a la República Checa, informó por su parte el ministro del Interior, Jan Hamáček.