Ministra de Justicia no quiere comentar las palabras de Zeman sobre el indulto

La ministra de Justicia, Marie Benešová, no quiere comentar las palabras del presidente de la República, Miloš Zeman, en el sentido de que estaría dispuesto a indultar al primer ministro, Andrej Babiš, en el caso de la granja Nido de la Cigüeña, en caso de que la Fiscalía General decidiera reabrirlo.

Benešová dijo a la agencia noticiosa ČTK que tal situación no se ha dado hasta el presente, por lo que no quiere especular sobre tal eventualidad. Si eso pasara, seguramente reaccionaría ante esa nueva circunstancia. Benešová reiteró que por el momento no quiere dar su opinión de si considera que el mandatario trata de presionar a la Fiscalía General del Estado que estudia actualmente el caso Babiš.