Los testamentos en Chequia alcanzan una cifra récord

En lo que llevamos de año, los checos han realizado 18 000 testamentos para legar sus bienes tras su muerte. Esta cifra supone 2000 más que en 2018, según datos del Colegio de Notarios de la República Checa.

Los testamentos definen quién será la persona que herede los bienes de otra tras su muerte, que en algunos casos no son simplemente familiares o allegados del difunto, sino también organizaciones no gubernamentales. En caso de no haber un heredero designado, todo irá a parar al Estado.

El año pasado, por ejemplo, el Estado recibió de esta forma alrededor de 8 millones de euros, incluyendo el valor de bienes inmuebles. Según el Colegio de Notarios, la época más frecuente para firmar un testamento es en otoño.