Los seguros médicos cubrirán una terapia contra el cáncer de pulmón

Se espera que a partir de marzo los seguros médicos de la República Checa comiencen a financiar una terapia contra el cáncer de pulmón más efectiva y que además cuesta menos dinero, según informa el diario Mladá fronta Dnes.

Este tratamiento consiste en una terapia inmunooncológica que se ofrecerá a pacientes con cáncer de pulmón. No obstante, no es recomendable para cualquier persona que sufra la enfermedad, y no se le ofrecerá a pacientes que ya tengan problemas con su sistema inmunológico.

Los especialistas consideran que esta terapia puede ser más efectiva que la tradicional quimioterapia.