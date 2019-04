Los meteorólogos advierten ante fuertes vientos y peligro de incendios

Fuertes vientos con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora se esperan en la República Checa este martes, según advierte el Instituto de Hidrometeorología. En vista de las altas temperaturas de los últimos días y la intensa sequía aumentará el peligro de incendios. La advertencia es válida para todo el territorio nacional con excepción de Bohemia sudoccidental y el noreste de Moravia-Silesia.

Los meteorólogos recomiendan a los ciudadanos no prender fuego en la naturaleza y los bosques. Advierten asimismo de no proceder a la quema de pastos, al uso de aparatos con sistemas de fuego abierto, y de no tirar las colillas al suelo después de fumar un cigarrillo.