Los grandes comercios de alimentos estarán cerrados el Lunes de Pascua

El Lunes de Pascua, que por tradición popular es el último día de Semana Santa en Chequia y otros países de Europa Central, estarán cerrados todos los grandes comercios de alimentos. Esto fue acordado con el Gobierno, con el fin de dejar descansar a los vendedores y otros empleados de ese tipo de tiendas, en medio de la epidemia del coronavirus.

El presidente de la Unión de Comercio y Turismo, Tomáš Prouza, sostuvo que se acabaron ya las compras masivas de hace un mes cuando los ciudadanos no sabían lo que iba a pasar y compraban de todo. Apuntó que, independientemente de que durante el estado de emergencia estos comercios deberían quedar abiertos, no ve motivo alguno para que no puedan cerrar al menos un día, más cuando es un día festivo en Chequia.

El Viernes Santo, no obstante, todos los grandes comercios estarán abiertos.