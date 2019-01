Los conductores pueden intentar borrar sus puntos penales

Los conductores en Chequia que cuentan con puntos penales por actuar de forma indisciplinada al manejar, pueden intentar borrarlos en el autódromo de la ciudad de Most este mes de enero. Otros cursos se organizarán en febrero. Tal posibilidad suele ser aprovechada cada año por unos 350 conductores. La condición es que no hayan reunido más de 10 puntos penales de los 12 en total que permite la ley para no quedarse sin la licencia de conducir.

A los conductores que asisten a estas clases de seguridad vial se les pueden borrar como máximo tres puntos penales y esto una vez al año. Para que a uno la Policía le borre los puntos penales reunidos, debe conducir durante todo un año sin cometer ni una transgresión a las normas de tráfico. El máximo de 12 puntos penales los tienen actualmente en Chequia unos 39 600 conductores. Al quedarse sin la licencia, deben presentarse a un nuevo examen en una autoescuela.