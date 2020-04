Los checos cambian sus planes de vacaciones

Un 40% de los checos aproximadamente desistió de sus planes de pasar sus vacaciones en el extranjero este verano, a raíz de la pandemia del coronavirus. En vez de ello quieren viajar por la República Checa, según se desprende de una encuesta realizada por la agencia Benefit Plus. Un número reducido de personas decidió aplazar su estancia en el exterior para más tarde y el 11% de los checos siguen pensando viajar en verano a un país con salida al mar.

El 11% de los checos anularon ya su estadía de vacaciones en el extranjero, el 20% planifica pasar las vacaciones en Chequia junto a algún río, lago o estanque artificial y el 14% quiere ir a uno de los centros turísticos nacionales en las montañas. Un 20% no sabe todavía qué hará al no poder viajar a un país con mar. En la encuesta de Benefit Plus realizada a comienzos de abril participaron unas 1000 personas.