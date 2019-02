Las órdenes religiosas checas celebran la Jornada Mundial de la Vida Consagrada

Hombres y mujeres de órdenes religiosas checas se unieron a millones de personas en todo el mundo para celebrar la XXIII Jornada Mundial de la Vida Consagrada, tradicionalmente marcado el 2 de febrero.

El evento no es solo una celebración de la vida consagrada dentro de estas comunidades, sino una oportunidad para profundizar la comprensión pública de las personas con vocación y aumentar la conciencia de cómo es la vida en una orden religiosa. El Papa Francisco celebra tradicionalmente el evento con una misa en la Basílica de San Pedro.

En la República Checa hay cerca de 100 órdenes religiosas, 63 para mujeres, 31 para hombres.