La Ópera Estata de Praga reabre después de tres años de reconstrucción

La Ópera Estatal de Praga reabre al público este domingo por la noche luego de una reconstrucción que duró casi tres años.

Entre los asistentes a la gala se encuentran el primer ministro Andrej Babiš, su homólogo húngaro Viktor Orbán y la comisionada de cultura de Alemania, Monika Grütters.

Verán una nueva obra titulada The State Opera in the Changes of Time (1888-2018) dirigida por la cineasta Alice Nellis.

El evento tiene lugar exactamente 132 años después de la primera actuación de la Ópera Estatal, en lo que entonces era el Nuevo Teatro Alemán.