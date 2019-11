La esposa del ex primer ministro absuelta de abusar información clasificada del BIS

La esposa del ex primer ministro Petr Nečas fue absuelta junto con otros dos sospechosos en un caso relacionado con la filtración de información clasificada del Servicios de Contrainteligencia BIS.

El veredicto del Tribunal de Praga no es definitivo y la Fiscalía ya ha presentado una apelación. El tribunal calificó como insuficientes las pruebas para condenar a los acusados y dijo que si bien algunos de sus hechos no eran éticos, no eran delitos.

En 2017, Jana Nečasová, quien dirigió el Despacho del primer ministro antes de casarse con él, fue declarada culpable de abusar de información del BIS, pero recibió una sentencia suspendida.