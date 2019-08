La cantante Billie Eilish actuará en Praga

La popular cantante estadounidense Billie Eilish, de 17 años de edad, ofrecerá un concierto este martes en el pabellón polivalente 02 Arena, en Praga. Los organizadores anunciaron que Eilish presentará su álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Su actuación será precedida por la presentación de varias canciones en interpretación de la británica JGrrey.

El concierto de Eilish debió haberse efectuado originalmente en el pabellón Forum Karlín, también en Praga, pero debido al inmenso interés por las entradas, los organizadores decidieron trasladarlo a O2 Arena, donde caben muchas más personas. En sus canciones Eilish expresa los sentimientos y preocupaciones de su generación Z, que nació y crece en plena era digital.