La cabeza de serie Nº 4, Karolína Plíšková, llegó a la final en el Toray Pan Pacific Open de Tokio después de vencer a Donna Vekic 6-2, 4-6, 6-3 en un durísimo partido que duró 2 horas y cinco minutos.

"No creo que mi saque fue excelente", dijo Plíšková. "Me estaba cansando del partido, así que no era tan rápido como quería. Pero gané y eso es lo que cuenta ".

Plíšková enfrentará ahora a la campeona del Abierto de Estados Unidos Naomi Osaka mientras busca su segundo título de la temporada.