Hospodářské Noviny: el primer ministro está en conflicto de intereses

Según la Comisión Europea, el primer ministro Andrej Babiš está en conflicto de intereses debido a los vínculos continuos con sus negocios, informó Hospodářské Noviny.

La Comisión Europea envió una auditoría a las autoridades checas. Según el diario, todas las subvenciones europeas para Agrofert desde febrero del año pasado deben regresar a Bruselas.

El Ministerio de Hacienda confirmó que recibió las conclusiones de la auditoría. Pero responderá a la versión checa, que aún no tiene. El primer ministro calificó la información sobre la auditoría de la Comisión Europea como histeria, y sostuvo que la oposición no tiene otro tema que no sea Agrofert y el Nido de la Cigüeña.

La oposición quiere debatir el tema del conflicto de intereses de Andrej Babiš en la Cámara de Diputados el próximo martes.