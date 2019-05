Hasta el miércoles habrá en Chequia temperaturas más bajas

El mal tiempo con lluvias y temperaturas máximas de alrededor de 10°C se conservará en la República Checa hasta el miércoles, de acuerdo con los pronósticos a largo tiempo del Instituto de Meteorología. A partir del jueves las temperaturas comenzarán a subir nuevamente, aunque hasta el 9 de junio las temperaturas serán más bajas de lo normal para estas alturas del año.

La próxima semana, no obstante, será la más fría de las próximas cuatro semanas y con mayor cantidad de lluvias. Las temperaturas medias durante el día serán 4°C inferior a lo normal. Posteriormente los termómetros marcarán temperaturas más altas que, no obstante, no sobrepasarán la media registrada a estas alturas del año, o sea entre 20°C y 22°C.