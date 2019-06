Hamáček:la elección de un antisemita a la Agencia ČTK puede acabar con el Gobierno

El líder del Partido Socialdemócrata, Jan Hamáček, dijo a los periodistas que su partido podría retirarse del gobierno de coalición si su socio principal, el movimineto ANO, vota para elegir al periodista de extrema derecha Michal Semin al Consejo de supervisión de la agencia estatal de noticias ČTK.

Semin, quien ha culpado a las élites estadounidenses por los ataques terroristas del 9/11, encabeza el movimiento ultraconservador Akce DOST. La semana pasada, la Federación de Comunidades Judías protestó contra su candidatura, citando sus supuestas declaraciones antisemitas.

Su candidatura para el consejo de ČTK fue propuesta por el partido antieuropeísta de la Libertad y Democracia Directa. También fue respaldado por los diputados de la ANO en una votación de primera ronda a principios de junio.

El primer ministro Andrej Babiš, quien fundó ANO, dijo que su agrupación no había apoyado la candidatura de Semin y que no lo apoyaría en el futuro. Dijo que no entendía por qué Hamáček dijo lo contrario.