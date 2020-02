Fiscal pide 10 años para ex imán de Praga por cargos de terrorismo

La oficina del fiscal estatal ha pedido 10 años de prisión para el ex imán de Praga, Samer Shehadeh. Está acusado de ayudar a su hermano y a su cuñada a viajar a Siria para unirse a la organización terrorista Al-Nusra Front.

A Shehadeh también se le acusa de enviar varias veces dinero al grupo terrorista a través de un intermediario.

El ex imán ha confesado en un tribunal de Praga que ayudaba a la pareja y enviaba dinero a Siria. Sin embargo, dijo que no creía que esas acciones fueran ilegales ya que no reconoce al gobierno sirio y no ve al Frente Al-Nusra como terrorista.

Shehadeh dejó la República Checa en 2017. Sin embargo, más tarde fue arrestado en Jordania por cargos de terrorismo y entregado a las autoridades checas.