Ex diplomáticos checos recuerdan al fallecido George Bush

Su pésame por el fallecimiento del ex presidente de Estados Unidos, George Bush, lo han expresado este sábado algunos ex diplomáticos checos. El ex embajador checo en Estados Unidos, Michael Žantovský, destacó que Bush fue uno de los últimos verdaderos caballeros de la política mundial. Recordó en este contexto la visita a Norteamérica en febrero de 1990 del entonces presidente checoslovaco, Václav Havel, a quien Bush recibió en la Casa Blanca, dando a entender que después de los cambios democráticos en Checoslovaquia las relaciones entre los dos países se desarrollarán a un mejor nivel y en las más diferentes esferas.

Otro ex embajador checo en Estados Unidos, Alexander Vondra, destacó que George Bush ayudó marcadamente a la República Checa en su camino hacia la libertad y la democracia a finales de los años 80 del siglo XX. Según Vondra, Bush comprendió entonces lo que estaba en juego y se opuso a los planteamientos del entonces líder soviético, Mijail Gorbachov, quien ofrecía cierta apertura política, pero pretendía mantener a los países de Europa Central y Oriental bajo su dominio.