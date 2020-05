Equipos de fútbol checos no estarán obligados a hacer test de coronavirus a los jugadores

Tras la reanudación del fútbol checo el 25 de mayo, se recomienda a los clubes que hagan pruebas regulares de coronavirus a los jugadores, pero estas no serán obligatorias, según ha explicado en una entrevista para la Radio Checa Rastislav Maďar, coordinador del grupo gubernamental que estudia el levantamiento de medidas contra el coronavirus.

No obstante, Maďar ha asegurado que los futbolistas no pueden recibir un trato especial, y que si un solo jugador da positivo en un test de coronavirus, todo el equipos se arriesga a tener que entrar en cuarentena. En este sentido, recomienda que los clubes tomen medidas y que los jugadores no se reúnan en grupo más allá de lo necesario para cumplir con sus objetivos profesionales.