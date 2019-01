En 2018 Chequia nacionalizó a seis personas de forma extraordinaria

A lo largo del año 2018, el Ministerio del Interior de la República Checa concedió la nacionalidad de forma extraordinaria a seis personas, según informa el diario Právo.

Esta forma de otorgar la nacionalidad tiene lugar, por ejemplo, cuando ciertas instituciones checas consideran que la persona en cuestión puede realizar aportes de gran valor al país. Los implicados no tienen, por lo tanto, que realizar los exámenes habituales para obtener la nacionalidad. No obstante, tienen que residir en la República Checa y no tener antecedentes penales.

Entre los nacionalizados se encuentran deportistas y científicos, como el dentista sirio Basel Azar, de la Universidad Palacký de Olomouc, o la regatista eslovaca Dominika Vaďurová.