El puente de Libeñ permanece cerrado todo el sábado por pruebas de carga

La Administración Técnica de Caminos mantendrá cerrado todo el sábado el puente de Libeñ, en Praga, con la intención de realizar las pruebas de carga necesarias para su futura reconstrucción.

Este puente sobre el río Moldava no es reparado desde 1928 y su estado actual es malo, por lo que se discuten desde hace tiempo planes para su reconstrucción. No obstante, no es el único puente de Praga que necesita una renovación, también el puente Palacký lleva un tiempo en el punto de mira de las autoridades.

El tráfico por el puente se reanudará en la madrugada del sábado al domingo.