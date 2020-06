El presidente del Senado checo anunció que viajará a Taiwán

El presidente del Senado Miloš Vystrčil anunció este martes en rueda de prensa que realizará una visita oficial a Taiwán a finales de agosto.

Vystrčil sostuvo que las principales razones de la prosperidad de la República Checa son la democracia y la libertad. Las palabras del político hacían referencia a las advertencias que hiciera la embajada china en Chequia a su antecesor en el cargo, el fallecido Jaroslav Kubera, de que una visita oficial a Taiwán podría afectar las relaciones comerciales entre Beijing y Praga.

El presidente del Senado Miloš Vystrčil dijo que consideraba que el viaje es correcto en términos de desarrollo económico, educativo, ciencia y cultura.

Y recientemente, según él ha quedado claro que los valores de la revolución de 1989 como el estado de derecho, la libertad y la democracia, están en desacuerdo con el "conteo de monedas". "Si voy a Taiwán, me adhiero a nuestros principios y valores y no a contar monedas, porque un día podríamos descubrir que no tenemos ninguna", insistió Vystrčil.

El presidente de la Cámara Alta del Parlamento checo Miloš Vystrčil viajará a Taiwán con una delegación de empresarios del 30 de agosto al 5 de septiembre.