El presidente de Chequia condecora a personalidades que contribuyeron al desarrollo del país

El presidente de la República, Miloš Zeman, condecoró este lunes a más de 40 personalidades que de una u otra forma contribuyeron al desarrollo de la República Checa. El acto tuvo lugar en horas de la noche en el Castillo de Praga con motivo de la Fiesta Nacional de Chequia, el 101 aniversario del surgimiento de la Checoslovaquia independiente.

Entre los galardonados con distinciones de diferentes categorías figuraron entre otros, Emil Boček, in memoriam, veterano de la Segunda Guerra Mundial, Emir Kosturica, director de cine serbio, Petr Piťha, sacerdote católico, Michal Lukeš, director del Museo Nacional, Hana Moučková, presidente de la organización Sokol, Jan Saudek, fotógrafo, Jaromír Jágr, jugador de hockey sobre hielo, Václav Klaus, ex presidente checo y Tomáš Procházka, in memoriam, especialista militar en adiestramiento de perros, que el año pasado fue víctima de un atentado en Afganistán.