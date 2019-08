El músico y cantante irlandés Hozier por primera vez en Praga

En el Foro Karlín tendrá este martes su primer concierto en Praga el cantante y compositor irlandés Hozier, cuyo nombre completo es Andrew Hozier-Byrne. El cantante presentará su nuevo álbum titulado Wasteland, Baby!, lanzado al mercado a comienzos de marzo de este año.

Hozier es autor del gran éxito Take Me to Church, que es una protesta emocional contra la Iglesia católica en Irlanda. Posteriormente acompañó la canción con un clip en blanco y negro que condena la violencia y la homofobia en Rusia. La canción fue nominada al premio Grammy.