El ministro del Interior quiere que se prolongue el estado de emergencia

El ministro del Interior y jefe de la Comisión Central de Crisis, Jan Hamáček, insiste en su propuesta para una nueva prórroga del estado de emergencia, declarado hasta el 30 de abril. En su perfil de Facebook Hamáček reconoció este miércoles que los ciudadanos esperan con ansiedad su fin, apuntando que sin embargo su levantamiento no conllevará la anulación de todas las medidas gubernamentales adoptadas en reacción a la epidemia del nuevo coronavirus, ni tampoco significará el fin de la epidemia como tal.

Mientras que Hamáček sostiene que no desea que el país vuelva ‘al comienzo’ de la epidemia, los partidos de oposición señalaron que no ven razón alguna para prolongar el estado de emergencia. También el primer ministro, Andrej Babiš, dijo el martes que no consideraba necesaria su prórroga más allá del 30 de abril. El tema será debatido en la sesión del Gobierno este jueves.