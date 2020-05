El lunes se reabrirán los hoteles y restaurantes y no hay que llevar mascarillas afuera

Una nueva fase de levantamiento de las restricciones por coronavirus será aplicada en Chequia este lunes. Después de más de dos meses los alumnos de los primeros años de enseñanza básica pueden regresar a los colegios. Pueden celebrarse actividades culturales y deportivas con participación de un máximo de 300 personas.

Los ciudadanos podrán alojarse en hoteles y comer dentro de los restaurantes. Se abrirán asimismo los palacios y castillos, las piscinas públicas y las áreas interiores de los zoológicos y jardines botánicos.

Cambia también el régimen del uso de mascarillas faciales o respiradores. Las personas no tendrán que usarlos estando en la calle, pero sólo al mantener una distancia de al menos dos metros de las demás personas. En los edificios y los medios de transporte públicos sigue en vigor la obligación del uso de mascarillas. Esto no vale para los niños en los parvularios y las escuelas. El Ministerio de Salud advierte no obstante sobre la necesidad de seguir respetando estrictas normas de higiene.