El legendario Phil Collins vuelve a actuar en Praga

El cantante de pop británico Phil Collins actuará este martes en el estadio O2 Arena de Praga. El vocalista y baterista, que relanzó su carrera musical hace un par de años, presentará sus canciones en la capital checa en el marco de su gira Still Not Dead Yet Live.

Fue en el estadio 02 Arena de Praga donde Collins concluyó su gira en 2005, anunciada como la última de su carrera. Dos años más tarde volvió a cantar con su grupo original Genesis y en 2015 retomó la carrera de solista.

Phil Collins es uno de los músicos más exitosos de su generación. En su carrera escribió un sinnúmero de hits mundiales y vendió más de 100 millones de discos, ocupando repetidamente los primeros puestos en las listas musicales.