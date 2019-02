El Gobierno checo rechaza la propuesta de codificar el checo como idioma estatal

El Gobierno checo rechazó la propuesta del Partido Comunista de codificar el checo como idioma estatal. El ministro de Justicia, Jan Kněžínek, calificó la propuesta de innecesaria, dado que el checo ya es el idioma oficial de la República. Dijo que la ley solo sería una proclamación de lo que es válido. Según Kněžínek, la propuesta contradice la racionalidad de la legislación, ya que es indeseable crear leyes que no aportan nada nuevo.

El objetivo de la propuesta del Partido Comunista era proporcionar protección legal al checo como idioma estatal, diciendo que la legislación actual no lo protege de manera satisfactoria. Sin embargo, el Ministerio señaló que la norma no introduce ninguna herramienta para cumplir el objetivo, y no está claro cómo proporcionaría esta protección. El Ministerio del Interior asimismo señaló un error gramatical en el texto de la propuesta.