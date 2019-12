El festival Colours of Ostrava invita a su próxima edición

En la próxima edición del festival de música Colours of Ostrava actuarán el grupo de folk estadounidense The Lumineers, la cantante noruega Sigrid, la intérprete australiana Tones and I y la banda rusa The Hatters, entre muchos otros.

Así lo dijo en conferencia de prensa este miércoles el portavoz del festival, Jiří Sedlák. Con anterioridad los organizadores adelantaron que una de las mayores estrellas del evento será la banda estadounidense Twenty One Pilots.

La edición número 19 de Colours of Ostrava, el festival de world music más importante de la República Checa tendrá lugar del 15 al 18 de julio de 2020. Se efectuará en el área industrial de Dolní Vítkovice, en la ciudad de Ostrava, situada al noreste de este país.