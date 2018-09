El eurodiputado Poche reacciona a la crítica de Babiš

Miroslav Poche, candidato de la Socialdemocracia para el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien sigue siendo rechazado por parte del presidente Miloš Zeman, reaccionó a la crítica del primer ministro checo, Andrej Babiš.

Babiš sostuvo este domingo en la televisión Prima que Poche no se convertiría en el ministro de Relaciones Exteriores, debido a la atmósfera negativa que causa su presencia en este departamento. Babiš dijo que no es posible que el eurodiputado declarara que dirigiría el ministerio a pesar de que no sea el ministro. Babiš se refirió al discurso de Poche en la reunión interanual de los diplomáticos checos.

Posteriormente, Poche publicó su discurso en el que sostiene que no permitiría que se convierta en el próximo ministro alguien que no tenga las mismas opiniones que él. La Socialdemocracia anunció que la cuestión del ministerio de Relaciones Exteriores se podría solucionar en la segunda mitad de octubre.