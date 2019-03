El democristiano Partido Popular checo conmemora su centenario

El centenario de la fundación de su partido político lo festejaron este domingo en la ciudad de Brno los demócrata-cristianos checos. Los dos días anteriores el partido festejó en la ciudad un congreso, cuyos diputados decidieron con sus votos sobre una nueva dirección de la formación, siendo electo a su frente el diputado Marek Výborný.

El ex líder del partido Pavel Bělobrádek dijo en los festejos del centenario que desearía que en los próximos cien años el democristiano Partido Popular así como la República Checa no tuvieran una nueva experiencia con ningún régimen no democrático. A la vez destacó estar contento con los cambios en la dirección de su agrupación y con la aparición en ella de rostros nuevos. Bělobrádek expresó la convicción de que justamente estos nuevos dirigentes ayudarán a llevar el partido hacia delante.