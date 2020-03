El Comité Olímpico Checo no se opone a que los Juegos se celebren en otra fecha

El Comité Olímpico Internacional y el Gobierno de Japón discutirán este martes el futuro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que casi con total seguridad no podrán celebrarse en la fecha prevista, del 24 de julio al 9 de agosto.

Desde el Comité Olímpico Checo aseguran que no se oponen al posible escenario de que los Juegos se celebre en una fecha diferente. Según declaró el presidente del organismo checo, Jiří Kejval, son conscientes de la situación y están preparados para aceptar cualquier decisión.

Australia y Canadá, por su parte, ya han anunciado que si los Juegos Olímpicos no se prorrogan, no acudirán a la cita para no poner en peligro a sus deportistas.