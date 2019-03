El Castillo de Praga cerrará sus puertas el próximo martes

El área del Castillo de Praga estará cerrado para el público el próximo martes a partir de las seis de la mañana y hasta las cuatro y media de la tarde con motivo de las celebraciones del 20 aniversario de entrada de la República Checa en la OTAN. En la sede del presidente de Chequia serán recibidos los primeros mandatarios de los países del Grupo de Visegrád, representantes de la OTAN, así como personalidades que en 1999 presenciaron la adhesión de Chequia, Polonia y Hungría al Pacto Noratlántico.

En la llamada Sala Española del Castillo de Praga se celebrará una conferencia de seguridad denominada ‘Nuestra seguridad no es algo natural’, organizada por la asociación Jagello 2000. A la conferencia asistirá entre otras personalidades la ex Secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Albright. Los turistas no podrán visitar ese día ni las exposiciones instaladas en varios edificios del área del castillo, de acuerdo con informaciones de la Oficina presidencial.