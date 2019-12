Detienen a un segundo hombre en relación con el tiroteo en Brno del viernes

La Policía de Brno detuvo a un segundo hombre de 37 años de edad, por sospechar que podía estar involucrado en el tiroteo del viernes en esa ciudad morava. El mismo viernes fue detenido otro hombre que poseía una pistola de gas de la que se había disparado.

Los dos hombres son extranjeros, pero hasta el presente los policías no dieron a conocer su nacionalidad, ni tampoco el motivo del tiroteo y se limitaron a decir que la investigación del caso continúa. Añadieron que no obstante, no se trató de un ataque terrorista.

El viernes la Policía cerró un tramo de la céntrica calle Lidická en Brno después de que recibió la información de que en la zona andaba un hombre armado. El cierre de esa calle céntrica ocasionó serios problemas en el tráfico en la ciudad.