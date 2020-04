Después de Pascua no hubo un mayor crecimiento de infectados

Los días festivos en Semana Santa no se tradujeron negativamente en el número de infectados por el nuevo coronavirus, de acuerdo con los epidemiólogos. No obstante, el Instituto de Informaciones de Salud y Estadísticas no excluye la posibilidad de que así pudiera pasar todavía.

Los políticos advirtieron que debido a que en Semana Santa muchas personas no respetaron las medidas restrictivas gubernamentales adoptadas por la epidemia de coronavirus, el númer de infectados podría incrementarse bruscamente en las semanas posteriores. La Policía tuvo que intervenir en Pascua sobre todo contra los ciudadanos que se quitaban las mascarillas o que se juntaban en grupos en lugares públicos.