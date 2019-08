Comienza el festival de música cinematográfica Soundtrack

El festival de música cinematográfica Soundtrack arranca este jueves en la ciudad de Poděbrady. El evento será inaugurado por el big band Original Vintage Orchestra, con su actuación titulada Gran Noche de Swing.

En el evento se presentará el proyecto Amadeus, una proyección LED de gran formato con la música de la película Amadeus del director checo Miloš Forman. La proyección será acompañada por una orquesta y coro en vivo.

Se estrenará también el proyecto We Will Rock You, una versión de concierto de los éxitos musicales de la banda Queen.

El festival ofrece tradicionalmente un programa de acompañamiento con diferentes talleres y proyecciones de películas. Se prolongará hasta el 1 de septiembre.