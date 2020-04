Comenzó otra etapa de suspensión de las restricciones por coronavirus

Este lunes comenzó en Chequia una nueva etapa de levantamiento de las restricciones aplicadas por el Gobierno para impedir una mayor propagación del nuevo coronavirus. Volver a reabrir y recibir a clientes pueden los gimnasios, jardines zoológicos y botánicos, bibliotecas y tiendas de libros, en parte las escuelas superiores y también los balnearios y las autoescuelas.

Asimismo pueden reabrir los comercios con un área inferior a los 2500 metros cuadrados que no forman parte de los grandes centros comerciales. Todo esto respetando siempre estrictas normas de higiene. Por ejemplo, no se podrán probar las prendas de vestir antes de comprarlas, en los zoológicos no se podrá entrar a los pabellones y en los gimnasios nadie podrá cambiarse de ropa o ducharse.

Por el momento siguen cerrados los comercios en los grandes centros comerciales, restaurantes, peluquerías, centros de belleza, hoteles y otras instalaciones de hospedaje. Las fases siguientes de levantamiento de las restricciones comenzarán el 11 de mayo y el 27 de mayo.