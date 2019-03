Científicos checos apoyan la Huelga estudiantil por el clima

Más de un centenar de científicos y académicos checos expresaron su apoyo a la Huelga estudiantil global por el clima que se efectuará este viernes. Su objetivo es advertir del peligro del cambio climático y convencer a los políticos a que sean más consecuentes en la protección del clima y la reducción de las emisiones nocivas.

En la actividad, cuyo nombre en inglés es FridaysForFuture, tomarán parte los estudiantes de enseñanza media de varias ciudades de la República Checa. En una declaración enviada este lunes a la agencia ČTK, los científicos checos indicaron que en una situación cuando Chequia figura entre los países que producen las mayores emisiones de dióxido de carbono per cápita a nivel mundial, no podemos pensar que el cambio climático no nos atañe.