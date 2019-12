Chequia sigue por detrás del nivel económico de la eurozona

El Banco Nacional Checo ha publicado un informe en el que señala que el hecho de que Chequia no haya adoptado el euro hace que su nivel económico todavía no haya alcanzado el de la eurozona.

No obstante, el documento no es en sí una recomendación sobre la adopción del euro y simplemente analiza los posibles riesgos y beneficios. Entre los riesgos, la institución bancaria estatal destaca que los ciclos económicos de la eurozona y de Chequia no están en armonía, además del mayor gasto público que espera al país con el envejecimiento de la población.

Por otro lado, del análisis se desprende que, desde el punto de vista comercial, la adopción del euro sería probablemente muy beneficiosa.