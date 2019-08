Chequia no extraditará a Bugaevsky a Rusia

La República Checa no extraditará a Rusia a Alexander Bugaevsky de 50 años de edad, banquero y ex destacado político ruso. Así lo ha decidido la ministra de Justicia checa, Marie Benešová.

La parte rusa acusa a Bugaevsky, quien en los años 90 fue presidente de la junta del Interkommerts Bank of Russia, de un gran fraude financiero. La Policía checa detuvo a Bugaevsky en enero de 2018 en base a una orden internacional de arresto. El detenido solicitó no ser extraditado a su patria., argumentando que en Rusia no le garantizarían un proceso judicial justo. Posteriormente el banquero ruso pidió asilo en Chequia.