Chequia gana el pleito con la CE por los controles en agricultura

La República Checa ganó el pleito contra la Comisión Europea relacionado al sector agrícola. El Tribunal de Luxemburgo dictó una sentencia a favor de Praga y revocó la decisión de la CE de excluir más de 150 000 euros de los fondos agrícolas reservados a Chequia. De acuerdo con informaciones del Ministerio de RR.EE. checo, la Comisión Europea deberá devolver ese dinero a la República Checa.

El pleito estuvo relacionado con las inspecciones en agricultura que se realizan in situ por diversos órganos competentes. La CE insistía en que los controles deben realizarse a más tardar en un lapso de dos semanas y en el caso de los animales en un periodo de 48 horas. Según el Tribunal, esta postura de la Comisión Europea no tiene fundamento en las normas comunitarias y el sistema de las inspecciones en Chequia no contradice las directivas de la Unión Europea.