Carteles ilegales en las carreteras checas

Todavía permanecen en las autovías y carreteras de primera clase checas más de mil carteles ilegales, que deberían haber sido retirados según una normativa aprobada hace 15 meses. Dicha normativa exige que se retiren los carteles que estén a menos de 50 metros de una carretera de primera clase o a menos de 250 metros de una autovía. Hasta el momento han sido retirados 1712 carteles, según informó la portavoz del Ministerio de Transportes, Lenka Rezková. Para Vojtěch Razima, de la asociación Kverulant, algunos municipios están descuidando en exceso la retirada de carteles. No solo no aceleran el proceso, sino que tampoco multan a las compañías que no los retiran a tiempo.