Cancillería checa pide explicaciones al embajador ruso por la prohibición de ONG checa

El embajador ruso en Chequia, Alexandr Zmeyevskiy, fue convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores checo el jueves para pedirle explicaciones por la decisión de Moscú de incluir a la ONG checa Hombre en Emergencia (People in Need) en una lista de organizaciones non gratas, prohibiendo sus actividades en el país.

El embajador fue recibido por el viceministro de Relaciones Exteriores, Martin Povejšil, quien subrayó que People in Need es una organización humanitaria reconocida internacionalmente que trabaja en los campos de ayuda humanitaria, desarrollo y educación y expresó su seria preocupación por lo ocurrido.

Las relaciones checo-rusas viven un momento de tensión por una serie de incidentes, incluido el alquiler de pisos destinados a diplomáticos rusos y la decisión de Praga 6 de retirar de su perímetro una estatua del mariscal soviético Ivan Konev.